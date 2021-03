Daphne Caruana Galizia: Muscat, la bomba che la uccise fu portata dalla Sicilia (Di martedì 16 marzo 2021) Lo ha rivelato Vince Muscat detto 'Il-Kohhu', il pentito dei sicari della giornalista, nel corso nell'udienza contro i complici L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 marzo 2021) Lo ha rivelato Vincedetto 'Il-Kohhu', il pentito dei sicari della giornalista, nel corso nell'udienza contro i complici L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

zazoomblog : La verità su Daphne Caruana Galizia che i suoi assassini volevano già uccidere nel 2015 - #verità #Daphne #Caruana… - FirenzePost : Daphne Caruana Galizia: Muscat, la bomba che la uccise fu portata dalla Sicilia - LaLivietta : 4 of 5 stars to Di' la verità anche se la tua voce trema by Daphne Caruana Galizia - vajont2003 : Scriveva come Tina Merlin sul #Vajont. Il 16 ottobre 2017 veniva uccisa Daphne Caruana Galizia: guarda l'intervista… - RRmpinero : RT @euronewsit: Malta: un'opera teatrale (investigativa) per Daphne Caruana Galizia Lo spettacolo, in scena a La Valletta, s'intitola: 'L'h… -