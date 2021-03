Daniela Picardi | la giovane mamma uccisa da un male incurabile

Leggi su viagginews

(Di martedì 16 marzo 2021) Il dramma di, ladi Acerraa soli 39 anni da un: il cordoglio. Acerra, nella Terra dei Fuochi, in provincia di Napoli, piange la morte distroncata da unche non le ha lasciato scampo. Grande il dolore per la morte della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com