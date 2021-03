Dai sussidi alla Cig, ignorato il Paese allo stremo. Già slittato più volte il via libera al decreto Sostegni potrebbe arrivare tra giovedì e venerdì (Di martedì 16 marzo 2021) Aumenta il pressing delle forze economiche e politiche (persino Renzi) per i ristori attesi da gennaio. In queste ore si ipotizza che il primo provvedimento economico dell’era Draghi possa arrivare in Cdm tra giovedì e venerdì. Il lavoro prosegue a caccia di una sintesi politica e tecnica, più faticosa, forse, del previsto. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando (nella foto) annuncia che verrà rafforzato il Reddito di emergenza che, assieme al Reddito di cittadinanza e agli altri strumenti messi in campo durante l’emergenza pandemica, ha evitato che la crisi sanitaria ed economica si trasformasse in crisi sociale. Il rafforzamento del Rem dovrebbe avvenire “mediante l’innalzamento della soglia massima dell’ammontare del beneficio per coloro che vivono in affitto e la garanzia dell’accesso al beneficio anche ai disoccupati che hanno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Aumenta il pressing delle forze economiche e politiche (persino Renzi) per i ristori attesi da gennaio. In queste ore si ipotizza che il primo provvedimento economico dell’era Draghi possain Cdm tra. Il lavoro prosegue a caccia di una sintesi politica e tecnica, più faticosa, forse, del previsto. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando (nella foto) annuncia che verrà rafforzato il Reddito di emergenza che, assieme al Reddito di cittadinanza e agli altri strumenti messi in campo durante l’emergenza pandemica, ha evitato che la crisi sanitaria ed economica si trasformasse in crisi sociale. Il rafforzamento del Rem dovrebbe avvenire “mediante l’innalzamento della soglia massima dell’ammontare del beneficio per coloro che vivono in affitto e la garanzia dell’accesso al beneficio anche ai disoccupati che hanno ...

