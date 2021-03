Da sprint su vaccini a sostegni a economia | Europa si muove

Leggi su quifinanza

(Di martedì 16 marzo 2021) Se all’inizio la risposta dell‘è stata a detta di molti poco incisiva, nel corso dei mesi l’azione è diventata decisamente più concreta e strategica. Su tutti, il tesoretto monstre messo a disposizione dal Next Generation UE e la decisione storica – impensabile prima della pandemia – di introdurre il debito comune. Per fronteggiare la pandemia, l’ha deciso di fare fronte comune come dimostrano le decisioni che si susseguono, giorno dopo giorno. EUROGRUPPO GRANITICO – Sostenere la crescita sia quest’anno che il prossimo. Questo quanto concordato dai Paesi dell’eurozona nel corso della riunione di ieri in videoconferenza dei ministri economici dell’Eurogruppo, tenendo anche conto dello stimolo derivante del piano di Recovery “Next Generation EU”; solo quando la situazione sanitaria sarà migliorata le misure economiche andranno gradualmente ...