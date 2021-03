Ct Svezia su Kulusevski | «Abbiamo risolto ciò che era da risolvere | ora andiamo avanti»

(Di martedì 16 marzo 2021) Il ct della, Janne Andersson, ha rilasciato queste dichiarazioni su Dejan, attaccante della Juve Janne Andersson, ct della, ha parlato in conferenza stampa della convocazione di Dejan. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. PAROLE AL VELENO SU– «Rivangare i vecchi rancori non serve a niente.ciò che era datrovato un modo per andare». IBRAHIMOVIC – «avuto un’ottima conversazione quando ci siamo incontrati a novembre. Ora Zlatan è stato infortunato, ma è recuperabile e ho deciso di chiamarlo. Sono davvero contento che sia qui. Dato che fa parte della rosa, sarà importante anche per gli Europei. Ha ...

Zlatan Ibrahimovic torna in nazionale, riannoda il filo con la Svezia che si era rotto l'ormai lontanissimo 22 giugno 2016 dopo l'eliminazione dall'Europeo. Zlatan Ibrahimovic è stato convocato dalla nazionale svedese per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2022. Per lui si tratta del ritorno a distanza di quasi 5 anni.