(Di martedì 16 marzo 2021) Valve ha appena rilasciato unaper CS: GO. Le dimensioni della, molto contenute, lascerebbero presupporre l’assenza di novità di rilievo. Eppure undiè riuscito ad individuare alcuni riferimenti nel codice che suggeriscono la possibilità di avere a che fare presto con un potenzialedi. Come noto, le mappe CS: GO sono apprezzatissime dalla community del gioco esports perchè mantengono sempre un certo grado di equilibrio e competitività, pur con qualche inevitabile difetto. Anche per questo, la possibilità che venga riproposta una delle mappe più popolari ha provocato un certo entusiasmo tra i fan di Counter Strike. Secondo quanto riferito da EVAD3 – l’di, ndr – ci sarebbe ...

Advertising

esports247_it : CS: GO, un utente di Reddit scopre nella nuova patch che è in lavorazione un 'remake' di Overpass… -

Ultime Notizie dalla rete : utente Reddit

Agenda Digitale

... con il termine di presentazione delle dichiarazioni deii. In pratica, il termine di ... mantenute e rese disponibili all'per 15 anni. Anche in caso di decadenza o recesso dal servizio. ...... come unche è riuscito dopo ben due anni ad ottenere un Magikarp Shiny nel titolo Let's GO. L'autore di questa assurda avventura ha postato una clip dimostrativa sulla pagina ufficiale...L’utente di Reddit saladass146 ha pubblicato la sua creazione sul forum di Call of Duty Black Ops Cold War, altro titolo in cui è presente questo particolare fucile: il risultato è davvero incredibile ...The Mandalorian 3 è molto attesa dai fan della serie dell'universo di Star Wars, ma vediamo cosa potrebbe accadere a Din Djarin.