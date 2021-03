«Crudelia» | le nuove spettacolari immagini del film di Emma Stone

(Di martedì 16 marzo 2021) Un po’ Cenerentola punk e un po’ Harley Quinn. È così che presenta Emma Stone nelle prime immagini di Crudelia, il nuovo lungometraggio di Casa Disney diretto da Craig Gillespie che dovrebbe uscire al cinema a maggio ma che, a causa delle restrizioni e della prolungata chiusura delle sale, potrebbe costringere il colosso di Burbank a trovare una soluzione alternativa così come ha già fatto per il live-action di Mulan, Soul e, più recentemente, Raya e l’ultimo drago, disponibile sulla piattaforma Disney+ a un costo aggiuntivo. Fino a quel momento, i primi fotogrammi del film, dedicato a una delle antagoniste più celebri dei cartoni animati, Crudelia De Mon, italianizzazione di Cruella De Vil, promettono faville e fanno crescere un’attesa già nata quando si era saputo che sarebbe stata la Stone a prendere le redini di Glenn Close, che aveva già interpretato Crudelia nel 1996 e nel 2000. https://www.youtube.com/watch?v=ixaXluYxATA

