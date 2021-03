Critiche su Sportiello titolare | ma Gasperini non fa marcia indietro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Critiche Sportiello

Atalanta :; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic; Zapata, ... si fa scivolare addossoe tensioni. Champions, Atalanta e non solo: arbitri ostili alle ...... se sarà Scudetto resterà per aprire un ciclo IERI A 11:37 Il capitano nerazzurro è in ripresa dopo un avvio di stagione pieno die si fa preferire ache deve stare attento alla ...A Madrid senza paura per una notte che può diventare magica per i bergamaschi. Rimontare l’1-0 non è impossibile. Gasperini: «Abbiamo mille motivazioni» ...Nei mesi scorsi nei suoi confronti era arrivata anche qualche critica, forse alla luce del fatto che qualcuno ... o una semplice constatazione di quanto il rapporto di Marco Sportiello con i compagni ...