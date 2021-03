Cresce il team di VGP Italia: nuove assunzioni e una vision aziendale sempre più orientata alla sostenibilità (Di martedì 16 marzo 2021) Segrate, Milano – 15 marzo 2021 – Nell’ottica di ampliare il processo di sviluppo aziendale, VGP Italia ha in programma nuove assunzioni per il 2021 e pone tra le sue priorità una politica fortemente orientata al rispetto dell’ambiente, attraverso soluzioni sostenibili e innovative. Il team di VGP Italia sta puntando ad assumere professionisti ancor più specializzati e qualificati in linea con l’impegno dell’azienda verso pratiche edilizie sostenibili di qualità e numerosi progetti di costruzioni in pipeline. “Siamo felici di investire nel mercato Italiano”, dichiara Agostino Emanuele, Country Manager VGP Italia, “il nostro obiettivo è quello di ampliare il team locale, ricercando in particolare profili legati ... Leggi su newsagent (Di martedì 16 marzo 2021) Segrate, Milano – 15 marzo 2021 – Nell’ottica di ampliare il processo di sviluppo, VGPha in programmaper il 2021 e pone tra le sue priorità una politica fortementeal rispetto dell’ambiente, attraverso soluzioni sostenibili e innovative. Ildi VGPsta puntando ad assumere professionisti ancor più specializzati e qualificati in linea con l’impegno dell’azienda verso pratiche edilizie sostenibili di qualità e numerosi progetti di costruzioni in pipeline. “Siamo felici di investire nel mercatono”, dichiara Agostino Emanuele, Country Manager VGP, “il nostro obiettivo è quello di ampliare illocale, ricercando in particolare profili legati ...

