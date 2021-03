Covid Veneto, oggi 1.901 nuovi contagi e 84 morti: bollettino (Di martedì 16 marzo 2021) Sono 1.901 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 16 marzo. Registrati inoltre altri 84 morti. 52.262 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un numero di nuovi positivi pari al 3,64%. 10.200 il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia. +131 i nuovi ricoveri, che portano il totale a 1.745. A illustrare i dati della regione, il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa. “Il trend di crescita dei contagi è evidente e lo si vede anche dal numero dei nuovi ricoveri. Non siamo ancora nella fase di dover ridurre l’attività programmata in ospedale ma riattiviamo i 10 Covid Hospital in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Sono 1.901 ida coronavirus insecondo ildi, 16 marzo. Registrati inoltre altri 84. 52.262 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un numero dipositivi pari al 3,64%. 10.200 il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia. +131 iricoveri, che portano il totale a 1.745. A illustrare i dati della regione, il presidente delLuca Zaianel corso del punto stampa. “Il trend di crescita deiè evidente e lo si vede anche dal numero deiricoveri. Non siamo ancora nella fase di dover ridurre l’attività programmata in ospedale ma riattiviamo i 10Hospital in ...

