(Di martedì 16 marzo 2021) Sono 24 ida coronavirus insecondo ildi oggi, 16 marzo. Registrato inoltre un altro. Il totale complessivo dei casi da inizio pandemia nella regione sale così a 8.365. I casi positivi attuali sono 345, di cui 14 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva, e 328 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7602, + 11 rispetto a ieri. Il totale dei tamponi effettuati fino ad oggi sono 84.393, +733, di cui 6897 processati con test antigienico rapido. Con il decesso registrato oggi i morti perinsalgono a 418 i decessi da inizio pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

lifestyleblogit : Covid Valle d'Aosta, 24 nuovi contagi e un morto: bollettino - - bobinetv : Una nuova vittima Covid. Il decesso precedente era del 7 marzo #valledaosta #salute - - fisco24_info : Covid Valle d'Aosta, 24 nuovi contagi e un morto: bollettino: I dati di oggi, 16 marzo - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid Valle d'Aosta, 24 nuovi contagi e un morto: bollettino - Adnkronos : #Covid Valle d'Aosta, 24 nuovi contagi e un morto: bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Valle

Adnkronos

48 pazienti affetti da, presso il reparto di Medicina. Il presidio ospedaliero 'd'Itria' di Martina Franca ospita n. 29 pazienti affetti dapresso il reparto di Medicina. La Casa di ...Da rossa ad arancione: si spera nel monitoraggio Restrizioni per allentare la morsa dele ... In fascia arancione troviamo Basilicata, Calabria, Abruzzo, Sicilia, Umbria, Toscana, Liguria,d'...I dati del Registro .it: “Durante la chiusura il web è stato stimolo necessario per molte persone e imprese del Paese. +4,20% in un anno per il web a targa italiana.” ...Sono 24 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 16 marzo. Registrato inoltre un altro morto. Il totale complessivo dei casi da inizio pandemia nella regione sale ...