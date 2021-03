Covid Toscana, 1.247 contagi oggi: bollettino 16 marzo (Di martedì 16 marzo 2021) Sono 1.247 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 16 marzo, secondo i dati del bollettino anticipato su Facebook dal governatore Eugenio Giani. I nuovi nella regione sono 1.247 su 23.470 test di cui 13.192 tamponi molecolari e 10.278 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,31% (13,3% sulle prime diagnosi). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Sono 1.247 ida coronavirus in, 16, secondo i dati delanticipato su Facebook dal governatore Eugenio Giani. I nuovi nella regione sono 1.247 su 23.470 test di cui 13.192 tamponi molecolari e 10.278 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,31% (13,3% sulle prime diagnosi). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

