Covid: stop ad AstraZeneca, ferme migliaia di dosi. Draghi: "L'Italia si muove con l'Europa" (Di martedì 16 marzo 2021) È atteso per dopodomani, giovedì 18 marzo, il parere dell'agenzia europea del farmaco (l'Ema), sulle vicende che in vari Paesi fra cui L'Italia hanno portato negli ultimi 5 giorni alla sospensione del vaccino AstraZeneca. Al momento restano bloccate migliaia di dosi nei magazzini. Dal canto suo il premier Mario Draghi intende muoversi all'unisono con l'Europa, pur non rinunciando a imprimere una forte accelerazione sulla campagna vaccinale in Italia. Il blocco del vaccino Dopo non pochi Paesi europei anche L'Italia ha decretato lo stop – in via temporanea e precauzionale – alle somministrazioni del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. La decisione è arrivata ieri 15 marzo, lo stesso giorno in cui anche ...

