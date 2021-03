Covid | Stefano Boeri | ' esco da ricovero al Niguarda di Milano'

(Di martedì 16 marzo 2021), 16 mar. (Adnkronos) - "oggi da unper-19 dal reparto di Medicina d'Urgenza dell'ospedaledi. Ho trovato un team straordinario di medici, operatori, stagisti diretto dal professor Andrea Bellone, direttore del reparto di Medicina d'urgenza e Pronto soccorso, uniti da competenza, umanità, scrupolo". Lo scrive sui social l'architetto, ricoverato per alcuni giorni nell'ospedale milanese. "Trovare una qualità così alta nella medicina pubblica milanese e italiana non è certo raro, ma rincuora sapere che anni di penalizzazione della sanità pubblica non hanno scalfito alcune nostre assolute eccellenze. Ci tenevo a segnalarlo", aggiunge.

Advertising

Radio1Rai : #Covid e giornalismo “I social sono il megafono, il dibattito è inquinato dai miei colleghi e dagli esperti che non… - fisco24_info : Covid, Stefano Boeri dimesso dal Niguarda di Milano: Il racconto dell'architetto ricoverato per una decina di giorn… - Activnews24 : #Covid_19, l'architetto Stefano #Boeri ricoverato al Niguarda di Milano per 10 giorni. Boeri, dimesso martedì, ha r… - Rosae37488907 : RT @LaPresse_news: Covid, Stefano Boeri lascia l’ospedale: “Competenza, umanità e scrupolo tra i medici” - BnB_Ferroviere : #Covid_19, Stefano Boeri dimesso dopo dieci giorni dal reparto di Medicina d'Urgenza dell'ospedale @ospniguarda di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Stefano

...dalla pandemia. E' quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell'apprezzare l'impegno assunto per contrastarla in Europa dal Ministro delle Politiche Agricole...Dieci giorni in Medicina d'urgenza al Niguarda 'Esco oggi da un ricovero per- 19 dal reparto di Medicina d'Urgenza dell'ospedale Niguarda di Milano'. Cosi' l'archistarBoeri, in un ...Milano, 16 mar. (Adnkronos) - 'Esco oggi da un ricovero per Covid-19 dal reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale Niguarda di Milano. Ho ...L'informazione al consumatore deve essere trasparente e veritiera mentre l'etichetta a semaforo stigmatizza le tradizioni Ue ...