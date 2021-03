Covid | Speranza | “Svolta vicina Non vero che siamo come a marzo 2020”

(Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – “La curva del contagio si appiattisce con i vaccini, dobbiamo fare i conti con le 3mila persone in terapia intensiva. Una situazione non semplice, ma la svolta è vicina per guardare alle prossime settimane con ragionata fiducia. E dobbiamo accelerare la campagna di vaccinazione per chiudere una stagione così difficile”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo oggi all’evento ‘Online Talk Sanità – Strategie per la Riforma del Sistema e Vincere la Pandemia‘ organizzato da Rcs Academy.

Credo che il ministroe il presidente Draghi abbiano fatto le corrette valutazioni e siamo ... La pandemia di- 19, si precisa, ha messo in netto rilievo le disuguaglianze e le profonde ...Quindi naturalmente la nostraè che si raggiunga un risultato positivo in un tempo ...per cui siamo qui - risponde Vestager - è che Alitalia faceva gravi perdite prima della crisi dele ...Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al talk sanità del Corriere della Sera, in merito ai vaccini anti Covid-19. Il ministro, in merito alla richiesta del personale ...Ragusa - Il report dell'Istituto superiore di sanità sulla settimana 1/7 marzo non l’avrebbe giustificato ma, secondo gli scienziati, la Sicilia sarebbe stata comunque condannata molto presto alla zon ...