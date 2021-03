Covid | Speranza “Sì allo scudo penale per chi somministra il vaccino”

(Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nel secondo trimestre ci aspettiamo oltre 50 milioni di nuove dosi in arrivo, anche con ilmonodose Johnson & Johnson ci sarà un’ulteriore accelerazione. L’accordo a livello europeo è stata una scelta giusta, noi chiediamo alle aziende farmaceutiche di rispettare gli impegni, la curva delle consegne sarà crescente nelle prossime settimane”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenendo al talk sanità del Corriere della Sera, in merito ai vaccini anti-19.Il ministro, in merito alla richiesta del personale sanitario sulla possibilità di avere unoper i vaccinatori non ha dubbi: “Una richieda giusta, legittima, comprensibile che dobbiamo provare ad assumere nel più breve tempo possibile, penso che il governo debba lavorare nelle ...

