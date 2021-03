Covid: Serie B, 5 positivi nel Pordenone, a rischio match con Empoli (Di martedì 16 marzo 2021) Empoli, 16 mar. -(Adnkronos) – Sono in tutto 5 i membri del gruppo squadra del Pordenone positivi al Covid. Lo ha reso noto il club friulano. La società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc. La squadra si trova già ad Empoli in vista della gara di stasera, in programma alle ore 19 e valida per la 29esima giornata di Serie B. Nelle prossime ore saranno effettuati ulteriori controlli per capire se il focolaio si è allargato e se sarà chiesto il rinvio del match qualora si raggiungessero gli 8 calciatori positivi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021), 16 mar. -(Adnkronos) – Sono in tutto 5 i membri del gruppo squadra delal. Lo ha reso noto il club friulano. La società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc. La squadra si trova già adin vista della gara di stasera, in programma alle ore 19 e valida per la 29esima giornata diB. Nelle prossime ore saranno effettuati ulteriori controlli per capire se il focolaio si è allargato e se sarà chiesto il rinvio delqualora si raggiungessero gli 8 calciatori. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TuttoMercatoWeb : Danilo D'Ambrosio positivo al Covid-19: il comunicato dell'Inter. Salterà il Sassuolo - Alex_Zonghetti : Fai semplicemente cagare, sperando in delle cure serie. Ma non per il Covid... - frescofrenki : RT @Genevievestufa: Gli stessi che 'non hai rispetto dei mortihhhh' per il Covid, dicono che i morti da vaccino sono un danno collaterale a… - Adeleblabla : RT @Genevievestufa: Gli stessi che 'non hai rispetto dei mortihhhh' per il Covid, dicono che i morti da vaccino sono un danno collaterale a… - Gazzetta_it : #Inter, #DAmbrosio positivo al #Covid: è in quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Serie Serie B, Pordenone: 5 positivi. Gara con l'Empoli a rischio ...ultimi controlli effettuati stamani sono stati riscontrati 3 ulteriori casi di positività al Covid -... valida per la 29/a giornata di serie B. Tuttavia, vista l'evoluzione delle ultime ore, cresce la ...

Inter, D'Ambrosio positivo al Covid ... probabilmente, saltare la prima delle tre sfide con le rispettive nazionali? PRECEDENTI - Da inizio stagione all'Inter hanno già preso il Covid Radu, Padelli, Skriniar, Bastoni, Kolarov, Young, ...

Addio a Marco Bogarelli: il "re dei diritti tv" morto per Covid La Gazzetta dello Sport Fate un'iniziativa? Annunciatela qui Dunque, ancora una volta coronavirus. Il 21 marzo al via la prima serie gratuita firmata da Spazio H.Vox: in sei puntate, il carteggio tra il drammaturgo Anton Cechov (1860-1904) e l’attrice Olga ...

COVID-19, tutti i giocatori e gli allenatori attualmente positivi e guariti in Serie A. Positivo D’Ambrosio Sarà una stagione molto particolare, col COVID-19 che minaccia costantemente le squadre di Serie A. Il virus sta colpendo i calciatori ma il campionato non si ferma, per cui le squadre dovranno fare i ...

