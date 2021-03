Covid Sardegna, 79 nuovi contagi e un morto: bollettino (Di martedì 16 marzo 2021) Sono 79 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 16 marzo. Registrato inoltre un morto. Il tasso di positività al Covid si attesta ancora sotto l’1% (0,9%), 9.172 i test in più eseguiti. 1.198 in tutto i decessi nell’isola. Sono 172 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (-4), 29 (+2) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.615, 282 quelle in più guarite. Dei 42.632 casi positivi complessivamente accertati, 10.461 (+27) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.784 (+14) nel Sud Sardegna, 3.527 (+5) a Oristano, 8.402 (+27) a Nuoro, 13.458 (+6) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Sono 79 ida coronavirus insecondo ildi oggi, 16 marzo. Registrato inoltre un. Il tasso di positività alsi attesta ancora sotto l’1% (0,9%), 9.172 i test in più eseguiti. 1.198 in tutto i decessi nell’isola. Sono 172 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (-4), 29 (+2) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.615, 282 quelle in più guarite. Dei 42.632 casi positivi complessivamente accertati, 10.461 (+27) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.784 (+14) nel Sud, 3.527 (+5) a Oristano, 8.402 (+27) a Nuoro, 13.458 (+6) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, dopo La Maddalena altro Comune sardo in lockdown #Sindia - MediasetTgcom24 : Sardegna bianca, petizione online: 'Solinas blocchi gli arrivi' #covid - Agenzia_Ansa : Travestito da pecora e senza mascherina, show in un market. Multato pseudo-negazionista Covid, video postato su soc… - folucar : RT @OpencovidM: Covid-19 Italia - Dati sui vaccini Oggi 16 marzo 2021 risultano somministrate poco più di cento dosi del vaccino AstraZene… - blessminato : ahahaahah so funny ?????? ho sentito un sacco di battute quest'estate ???? guarda un po' da covid free ci son stati foco… -