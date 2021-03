Covid, sale al 35% l'occupazione delle intensive. Aumento del 4% in 7 giorni. Le Marche al top: +57% (Di martedì 16 marzo 2021) Covid, è allarme terapie intensive. In tutto il paese continua a crescere l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive da parte dei pazienti Covid: secondo l'ultimo monitoraggio dell'Agenas (... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 16 marzo 2021), è allarme terapie. In tutto il paese continua a crescere l'dei posti letto nelle terapieda parte dei pazienti: secondo l'ultimo monitoraggio dell'Agenas (...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Italia altri 15.267 positivi al Covid-19 e 354 i morti. Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva, +820 i ricov… - werjew1 : A me sale l’ansia per Tommy a vederlo in giro cioè insomma amico hai in mano la tv italiana attento al COVID - GazzettadiSiena : Numeri preoccupanti per il presidio sanitario senese - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: In Italia altri 15.267 positivi al Covid-19 e 354 i morti. Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva, +820 i ricoveri. I… - infoitsalute : Covid, Agenas: “sale al 35% occupazione intensive, il 4% in più in 7 giorni -