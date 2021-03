Covid Roma, nuovo balzo contagi a Fiumicino: oggi 16 marzo sono 32 (Di martedì 16 marzo 2021) sono 32 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi 16 marzo a Fiumicino. “oggi registriamo un nuovo aumento consistente nel numero dei positivi nel nostro comune”, ha dichiarato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Secondo il report della Asl, rispetto a ieri ci sono 32 nuovi contagi e nessuna persona guarita – spiega il sindaco -. Questo significa che, in totale, nella nostra città ci sono al momento 272 persone positive”. “L’età media è di 41 anni con un rapporto con la popolazione salito a 0.33 – prosegue Montino -. La maggior parte delle persone positive si concentra, ancora, tra Isola Sacra e Fiumicino che insieme salgono al 62%. Stabile, rispetto a ieri, Maccarese con ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021)32 i nuovida coronavirus registrati16. “registriamo unaumento consistente nel numero dei positivi nel nostro comune”, ha dichiarato il sindaco diEsterino Montino. “Secondo il report della Asl, rispetto a ieri ci32 nuovie nessuna persona guarita – spiega il sindaco -. Questo significa che, in totale, nella nostra città cial momento 272 persone positive”. “L’età media è di 41 anni con un rapporto con la popolazione salito a 0.33 – prosegue Montino -. La maggior parte delle persone positive si concentra, ancora, tra Isola Sacra eche insieme salgono al 62%. Stabile, rispetto a ieri, Maccarese con ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Roma Civitavecchia. Controlli anti - Covid su tutto il litorale ... sono proseguiti i controlli anti - Covid da parte degli agenti della Polizia di Stato del ... delle Sezioni Operative della Questura di Roma e la collaborazione della Polizia locale e della Guardia di ...

Covid: Speranza partecipa a riunione ministri Salute Ue Roma, 16 mar 15:45 - Nel pomeriggio di oggi il ministro Roberto Speranza ha partecipato alla riunione informale dei ministri della Salute Ue. Al centro della...

Covid Roma, nuovo balzo contagi a Fiumicino: oggi 16 marzo sono 32

Covid: Speranza, con vaccini la svolta è vicina ROMA, 16 MAR – La curva del contagio si appiattisce con i vaccini, dobbiamo fare i conti con le 3mila persone in terapia intensiva. Una situazione non semplice, ma la svolta è vicina per guardare alle ...

