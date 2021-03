Covid: Regione Lombardia, liste riserva contro spreco dosi vaccino, no autocandidature (Di martedì 16 marzo 2021) Milano, 16 mar. (Adnkronos) - Per evitare che dosi di vaccino vadano disperse per la mancata presentazione di alcuni pazienti, tutti i centri vaccinali lombardi hanno creato liste di riserva omogenee con le categorie interessate nella fase 1 bis e uno ter, secondo quanto disposto dall'ordinanza numero 2 del 2021 firmata dal Commissario straordinario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Non sono previste né ammesse autocandidature, si sottolinea dalla Regione Lombardia. "Sono giornate - spiega il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi - in cui, anche legittimamente, i cittadini pongono domande. Molte persone si stanno anche presentando negli ospedali per 'candidarsi' alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Milano, 16 mar. (Adnkronos) - Per evitare chedivadano disperse per la mancata presentazione di alcuni pazienti, tutti i centri vaccinali lombardi hanno creatodiomogenee con le categorie interessate nella fase 1 bis e uno ter, secondo quanto disposto dall'ordinanza numero 2 del 2021 firmata dal Commissario straordinario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Non sono previste né ammesse, si sottolinea dalla. "Sono giornate - spiega il direttore generale del Welfare di, Giovanni Pavesi - in cui, anche legittimamente, i cittadini pongono domande. Molte persone si stanno anche presentando negli ospedali per 'candidarsi' alla ...

