Covid, news di oggi. Vaccino AstraZeneca, Ema: "Valutiamo effetti collaterali". DIRETTA (Di martedì 16 marzo 2021) In corso la conferenza dell'Agenzia del farmaco europea dopo lo stop del Vaccino anti Covid di AstraZeneca da parte di diversi Paesi dell'Ue, tra cui Svezia, Francia, Germania, Italia e Spagna. "Stiamo facendo questa revisione in seguito alle preoccupazioni emerse" ha dichiarato la direttrice dell'Ema, Emer Cooke. "La nostra priorita' e' assicurarci della sicurezza del Vaccino", ha aggiunto. Il ministro della Salute Speranza chiede chiarezza ma precisa: "I vaccini sono e restano la vera soluzione alla pandemia" Leggi su tg24.sky (Di martedì 16 marzo 2021) In corso la conferenza dell'Agenzia del farmaco europea dopo lo stop delantidida parte di diversi Paesi dell'Ue, tra cui Svezia, Francia, Germania, Italia e Spagna. "Stiamo facendo questa revisione in seguito alle preoccupazioni emerse" ha dichiarato la direttrice dell'Ema, Emer Cooke. "La nostra priorita' e' assicurarci della sicurezza del", ha aggiunto. Il ministro della Salute Speranza chiede chiarezza ma precisa: "I vaccini sono e restano la vera soluzione alla pandemia"

Advertising

repubblica : Covid: suicidi in aumento, ma il legame con la pandemia non è chiaro - Inter : ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che @ddambrosio è risultato positivo al Covid-19 ?? - RobTallei : L'EMA comunica che l'incidenza di trombosi tra i vaccinati non sembra al momento più alta di quella tra la popolazi… - abdo1756766 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che @ddambrosio è risultato positivo al Covid-19 ?? - Tribonacci1 : RT @miia_2018: 75enne messicana deceduta 40 minuti dopo aver ricevuto il vaccino Sinovac. #NessunaCorrelazione -