Covid, news di oggi. Bollettino: 20.396 nuovi casi su 369.375 tamponi, 502 morti. DIRETTA (Di martedì 16 marzo 2021) Secondo il report sui contagi, il rapporto positivi-tamponi è al 5,5%. Record di ingressi in terapia intensiva in 24 ore: sono 319. I posti occupati in rianimazione sono 99 in più. Sono 760 in più i ricoveri ordinari. Dopo lo stop del vaccino anti Covid di Astrazeneca da parte di vari Paesi dell'Ue, l'Ema spiega: "Stiamo facendo questa revisione in seguito alle preoccupazioni emerse. La nostra priorità è assicurarci della sicurezza del vaccino". Speranza: "I vaccini sono e restano la vera soluzione alla pandemia"

