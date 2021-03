Covid, Marco Bogarelli muore all’età di 64 anni (Di martedì 16 marzo 2021) L’ex presidente di Infront Italy è morto a causa di una polmonite. Era ricoverato in ospedale a Milano. Marco Bogarelli è morto nella notte a causa del Covid. Il “re dei diritti tv”, così era soprannominato, aveva 64 anni e da una decina di giorni era risultato positivo al virus. Ricoverato in ospedale a Milano, si è spento per via di una polmonite risultata fatale. Marco Bogarelli: l’NBA e la presidenza di Infront Italy Laureato alla Bocconi di Milano, Marco Bogarelli si è sempre dimostrato un individuo lungimirante. Tra le sue più grandi intuizioni quella di acquisire i diritti per la visione della NBA in Italia. Nel 2018 fu accostato al Palermo Calcio, come possibile presidente per il post Zamparini. Il suo soprannome, “re dei diritti tv”, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) L’ex presidente di Infront Italy è morto a causa di una polmonite. Era ricoverato in ospedale a Milano.è morto nella notte a causa del. Il “re dei diritti tv”, così era soprannominato, aveva 64e da una decina di giorni era risultato positivo al virus. Ricoverato in ospedale a Milano, si è spento per via di una polmonite risultata fatale.: l’NBA e la presidenza di Infront Italy Laureato alla Bocconi di Milano,si è sempre dimostrato un individuo lungimirante. Tra le sue più grandi intuizioni quella di acquisire i diritti per la visione della NBA in Italia. Nel 2018 fu accostato al Palermo Calcio, come possibile presidente per il post Zamparini. Il suo soprannome, “re dei diritti tv”, ...

