Covid, le notizie. Sospeso il vaccino AstraZeneca in Italia. Atteso parere dell'Ema. LIVE (Di martedì 16 marzo 2021) L'Agenzia internazionale del farmaco sospende "in via precauzionale e temporanea" il vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. Palazzo Chigi parla di misura cautelativa. Decisione analoga in altri Paesi europei. Si attende il parere dell Ema per giovedì. Ferme migliaia di dosi, saltano le prenotazioni. Finora vaccinati due milioni di Italiani. Ieri oltre 15mila nuovi casi e 354 decessi Leggi su tg24.sky (Di martedì 16 marzo 2021) L'Agenzia internazionale del farmaco sospende "in via precauzionale e temporanea" ilsu tutto il territorio nazionale. Palazzo Chigi parla di misura cautelativa. Decisione analoga in altri Paesi europei. Si attende ilEma per giovedì. Ferme migliaia di dosi, saltano le prenotazioni. Finora vaccinati due milioni dini. Ieri oltre 15mila nuovi casi e 354 decessi

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie Muore vigile urbano,poche ore prima inoculato vaccino Pfizer Poche ore prima nell'ospedale di Sapri gli era stata iniettata una dose di Pfizer, il vaccino anti - Covid. Al momento non è possibile appurare una correlazione tra il decesso e la somministrazione ...

Covid, l'informazione terrorizzante serve solo a seminare il panico Covid, Mattarella: le false notizie spingono a comportamenti irresponsabili Il presidente della Repubblica: "Il ministro Speranza ha parlato di un grande impegno riformatore" nella sanità "che riesca ...

Coronavirus ultime notizie. Figliuolo firma l'ordinanza: vaccini residui a soggetti disponibili Il Sole 24 ORE Covid, 80 ricoveri in riviera "Peggio che a novembre" Il direttore sanitario interviene in commissione sanità, promette che non chiuderanno i reparti e annuncia che saranno ricavati altri 15 posti a Medicina ...

Tra gli anziani in coda fa capolino la psicosi Alta affluenza nelle farmacie e al Cup per le prenotazioni, ma i casi di decessi alimentano i timori di una minoranza che rinuncia ...

