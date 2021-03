Covid, le news. Svezia sospende AstraZeneca. Speranza: "Deciso dopo dati Germania". LIVE (Di martedì 16 marzo 2021) Anche Stoccolma decide di sospendere l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca come misura precauzionale, dopo che sono stati sollevati timori su possibili gravi effetti collaterali. Ieri Francia, Germania, Italia e Spagna avevano preso la stessa decisione. Per il ministro della Salute Speranza "non siamo come marzo 2020, la svolta è vicina" Leggi su tg24.sky (Di martedì 16 marzo 2021) Anche Stoccolma decide dire l'uso del vaccino anti-dicome misura precauzionale,che sono stati sollevati timori su possibili gravi effetti collaterali. Ieri Francia,, Italia e Spagna avevano preso la stessa decisione. Per il ministro della Salute"non siamo come marzo 2020, la svolta è vicina"

