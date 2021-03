Covid, la Spagna riaprirà ai turisti in estate: “Saremo pronti” (Di martedì 16 marzo 2021) Madrid, 16 mar – Lo annuncia il ministro per il Turismo Taves Maroto: “La Spagna sarà pronta, già in primavera torneranno i turisti”. Nonostante il Covid. Spagna, i turisti torneranno “già a primavera” Proprio come da noi in Italia, anche in Spagna i turisti rappresentano il “pane quotidiano” per grandi parti della popolazione – basti pensare al circuito del turismo nelle Baleari – e come da noi è messo in serio pericolo dal Covid. E proprio a questa importante parte dell’economia si rivolge il ministro per il Turismo, Taves Maroto, che si fida ciecamente della campagna vaccinale contro il Covid. Secondo lei, infatti, il Paese sarà pronto ad accogliere i turisti già in primavera perché “siamo fiduciosi che una quota ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 marzo 2021) Madrid, 16 mar – Lo annuncia il ministro per il Turismo Taves Maroto: “Lasarà pronta, già in primavera torneranno i”. Nonostante il, itorneranno “già a primavera” Proprio come da noi in Italia, anche inrappresentano il “pane quotidiano” per grandi parti della popolazione – basti pensare al circuito del turismo nelle Baleari – e come da noi è messo in serio pericolo dal. E proprio a questa importante parte dell’economia si rivolge il ministro per il Turismo, Taves Maroto, che si fida ciecamente della campagna vaccinale contro il. Secondo lei, infatti, il Paese sarà pronto ad accogliere igià in primavera perché “siamo fiduciosi che una quota ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, anche la Spagna sospende le vaccinazioni con AstraZeneca #AstraZeneca - Camara_Ita_Ecu : RT @Exportiamo: #Export #Vino - nonostante il #Covid l’#Italia torna a riprendersi la leadership mondiale delle esportazioni a volume con o… - emilio05714955 : RT @IlPrimatoN: Secondo il ministro per il Turismo spagnolo, addirittura, saranno pronti ad accogliere i turisti già in primavera https://… - IlPrimatoN : Secondo il ministro per il Turismo spagnolo, addirittura, saranno pronti ad accogliere i turisti già in primavera - Euro_comunica : Madrid: allentate le misure anti-Covid #Spagna #Covid_19 #pandemic #virus #news #coronavirus #Madrid #COVID… -