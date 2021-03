Covid Italia, 340 i medici morti (Di martedì 16 marzo 2021) Salgono a 340 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. A quanto si apprende dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, il presidente dell’Ordine provinciale di Napoli, Silvestro Scotti, ha informato i colleghi della scomparsa di Massimo Iacouzzi, ginecologo in servizio all’Ospedale del Mare. Lo specialista, 68 anni, “era stato ricoverato per circa 1 mese allo stesso ospedale del Mare e poi dimesso per una riabilitazione – ha raccontato Scotti – Ma 3 giorni dopo la dimissione ha avuto un’insufficienza respiratoria acuta ed è deceduto pochi giorni dopo il ricovero in terapia intensiva al Fatebenefratelli. Non ha fatto in tempo a vaccinarsi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Salgono a 340 iindurante la pandemia di-19. A quanto si apprende dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini deichirurghi e odontoiatri, il presidente dell’Ordine provinciale di Napoli, Silvestro Scotti, ha informato i colleghi della scomparsa di Massimo Iacouzzi, ginecologo in servizio all’Ospedale del Mare. Lo specialista, 68 anni, “era stato ricoverato per circa 1 mese allo stesso ospedale del Mare e poi dimesso per una riabilitazione – ha raccontato Scotti – Ma 3 giorni dopo la dimissione ha avuto un’insufficienza respiratoria acuta ed è deceduto pochi giorni dopo il ricovero in terapia intensiva al Fatebenefratelli. Non ha fatto in tempo a vaccinarsi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid, Afp: in Europa superata soglia delle 900.000 vittime La scorsa settimana l'Europa ha registrato una media di 3.000 morti per Covid al giorno, con un ... seguito da Italia (102.499 decessi, 3.238.394 casi), Russia (92.937 decessi, 4.409.438 casi), Francia ...

Vaccini AstraZeneca sospesi in 20 Paesi europei, l'Ema indaga E' ormai generalizzata la sospensione della somministrazione precauzionale dei vaccini anti - Covid AstraZeneca alle popolazioni di 20 paesi dello Spazio economico europeo, in attesa di nuove ... Italia ...

Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Vaccini anticovid: qual è il migliore? - Focus.it Scienza Vaccini anti-covid: perché nelle donne la reazione è più decisa ... può portare una comunicazione non chiara e contradditoria: la stessa AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha dapprima ...

I numeri che conosciamo sul vaccino di AstraZeneca La sospensione è frutto di una scelta di tipo politico, precisa l'Aifa, legata al blocco del vaccino AstraZeneca in altri paesi. Ad oggi ci sono 30 casi su 5 milioni di vaccinati in Europa: numeri più ...

