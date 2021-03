Covid, interventi perduti e screening rinviati. Giarratano: “Piano Marshall per coordinare il recupero. Altrimenti criticità per 3 anni” (Di martedì 16 marzo 2021) “Gli anestesisti rianimatori intensivisti sono stati ininterrottamente in prima linea in questi 12 mesi partendo peraltro da numeri pre-pandemia già insufficienti”. Antonello Giarratano, presidente designato di Siiarti (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva), riflette sull’appello in cui l’Associazione chirurghi ospedalieri ha segnalato oltre 2,5 milioni di interventi chirurgici rimandati o rinviati e screening persi. “Si tratta di un numero enorme e nei prossimi 6 mesi è destinato a crescere se non si attuerà un Piano Marshall su base nazionale e regionale per coordinare azioni per il recupero”. Nella maggioranza delle strutture ospedaliere gli ambienti destinati alla chirurgia non sono tornati a regime, in tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) “Gli anestesisti rianimatori intensivisti sono stati ininterrottamente in prima linea in questi 12 mesi partendo peraltro da numeri pre-pandemia già insufficienti”. Antonello, presidente designato di Siiarti (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva), riflette sull’appello in cui l’Associazione chirurghi ospedalieri ha segnalato oltre 2,5 milioni dichirurgici rimandati opersi. “Si tratta di un numero enorme e nei prossimi 6 mesi è destinato a crescere se non si attuerà unsu base nazionale e regionale perazioni per il”. Nella maggioranza delle strutture ospedaliere gli ambienti destinati alla chirurgia non sono tornati a regime, in tre ...

Advertising

Leonard08545755 : RT @fattoquotidiano: Covid, interventi perduti e screening rinviati. Giarratano: “Piano Marshall per coordinare il recupero. Altrimenti cri… - fattoquotidiano : Covid, interventi perduti e screening rinviati. Giarratano: “Piano Marshall per coordinare il recupero. Altrimenti… - centobuste : RT @lorenzhaus: @stanzaselvaggia E metà di quelle 800 moriranno per le malattie circolatorie in seguito allo stop di visite ed interventi n… - lorenzhaus : @stanzaselvaggia E metà di quelle 800 moriranno per le malattie circolatorie in seguito allo stop di visite ed inte… - StivalDaniele : RT @ilgiornale: La ricerca SICE: in diversi casi pochissimi interventi chirurgici e sale operatorie sbarrate -