Covid | in Liguria 343 nuovi casi e 12 morti Aumentano i ricoveri Toti | “Dal 29 marzo vaccini anche in farmacia”

(Di martedì 16 marzo 2021) Il governatore: “Dalla fine dialla Fiera del Mare ci sarà un hub per le vaccinazioni gestito in parte dalla Asl e in parte da privati capace di somninistrare da 2.000 a 2.500 dosi al giorno. Un secondo grande hub sarà allestito alla Spezia al Palacrociere, dentro al porto”

Advertising

TgLa7 : ??ULTIMORA??Covid variante inglese : 11 persone positive al Policlinico San Martino di Genova. Risultata positiva anc… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, la Liguria va a rilento e adesso Toti chiede aiuto alla sanità privata - fattoquotidiano : VACCINO ANTI-COVID La Liguria vaccina con lentezza, Toti vuole coinvolgere la sanità privata - ansa_liguria : Covid:Genova, decesso ha fatto scoprire cluster ospedale - statodelsud : Covid: Liguria, arrivati 75 flaconi anticorpi monoclonali -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

Questi anticorpi anti -, a disposizione della, sono stati consegnati come da programmazione nei centri individuati: a Sarzana in Asl 5 a Sanremo in Asl 1 e all Ospedale Policlinico San ...... che ha visto in gara le società di Piemonte, Valle d'Aosta e. La Rhythmic School ha ... Il loro potenziale è ben oltre il risultato ottenuto e già nella seconda prova del campionato, che...ROMA – Raggiunto in Italia il picco della curva dell’incidenza dei positivi al virus SarsCoV2 e di quella della percentuale di positivi sui tamponi molecolari, mentre continuano a salire le curve dei ...Genova. Sono arrivati oggi in Liguria 75 flaconi di anticorpi monoclonali, a livello nazionale ammontano a 4.000 i flaconi disponibili. Questi anticorpi anti-covid, a disposizione della Regione, sono ...