Covid, in arrivo vaccino di origine vegetale (Di martedì 16 marzo 2021) (Adnkronos) – Contro il coronavirus si profila l’uso anche di un vaccino di origine vegetale. Medicago, società biofarmaceutica canadese, e la britannica GlaxoSmithKline (Gsk) annunciano l’inizio dei test clinici di fase 3 sul candidato vaccino anti-Covid di origine vegetale di Medicago, in combinazione con l’adiuvante pandemico di Gsk. Medicago ha ricevuto l’approvazione dalle autorità regolatorie canadesi e statunitensi per procedere con l’arruolamento di adulti sani nella parte di fase 3 dello studio sulla base di risultati intermedi positivi di fase 2. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) (Adnkronos) – Contro il coronavirus si profila l’uso anche di undi. Medicago, società biofarmaceutica canadese, e la britannica GlaxoSmithKline (Gsk) annunciano l’inizio dei test clinici di fase 3 sul candidatoanti-didi Medicago, in combinazione con l’adiuvante pandemico di Gsk. Medicago ha ricevuto l’approvazione dalle autorità regolatorie canadesi e statunitensi per procedere con l’arruolamento di adulti sani nella parte di fase 3 dello studio sulla base di risultati intermedi positivi di fase 2. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

RaiNews : Il Commissario per l'emergenza #Covid - fanpage : Il vaccino #JohnsonAndJohnson è stato approvato dall'EMA - Marco49340465 : RT @MonacoTribuneIT: “Al momento, vacciniamo solo con lo Pfizer-BioNTech” #Covid19 #Monaco #MonteCarlo - Owl36350444 : RT @Adnkronos: #Covid, in arrivo vaccino di origine vegetale - claxaste : 'Covid, in arrivo vaccino di origine vegetale' Molto bene, i vegani saranno contenti, ora esigiamo anche uno 'glute… -