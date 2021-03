Covid, il comune di Maruggio attiva lo sportello psicologico (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo l’attivazione dell’accesso virtuale agli uffici, in tempi di pandemia, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo ha dato vita allo “sportello psicologico Covid”. Si tratta di una misura destinata per dare, infatti, supporto psicologico a coloro che si trovano in una condizione di fragilità emotiva derivante dall’attuale emergenza sanitaria. Per usufruire del servizio è necessario utilizzare la piattaforma presente sul sito istituzionale del comune di Maruggio e parlare direttamente, e comodamente, con dei professionisti attraverso l’utilizzo del proprio cellulare o pc. Il servizio è attivo sempre su prenotazione per il tramite dell’Ufficio dei Servizi Sociali che si occuperà di programmare il colloquio con gli esperti. Sarà possibile ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo l’zione dell’accesso virtuale agli uffici, in tempi di pandemia, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo ha dato vita allo “”. Si tratta di una misura destinata per dare, infatti, supportoa coloro che si trovano in una condizione di fragilità emotiva derivante dall’attuale emergenza sanitaria. Per usufruire del servizio è necessario utilizzare la piattaforma presente sul sito istituzionale deldie parlare direttamente, e comodamente, con dei professionisti attraverso l’utilizzo del proprio cellulare o pc. Il servizio è attivo sempre su prenotazione per il tramite dell’Ufficio dei Servizi Sociali che si occuperà di programmare il colloquio con gli esperti. Sarà possibile ...

