Covid, il bollettino di oggi: 20.396 nuovi casi e impennata di decessi, sono 502 (Di martedì 16 marzo 2021) Covid bollettino oggi 16 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 20.396 mentre i decessi sono 502. I tamponi eseguiti sono 369.375 tamponi, con l’indice di positività che scende al 5,5%. (segue dopo la foto) Notevole l’incremento dei ricoverati in terapia intensiva, sono 99 in più in tutta Italia, in totale 3.256. In Campania 2.656 nuovi casi e 31 morti, salgono ancora i ricoveri Torna sopra quota 2mila il numero dei casi di coronavirus in Campania. sono 2.656 i casi emersi nelle ultime 24 ore (di cui 466 ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 marzo 2021)16 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Idi coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore20.396 mentre i502. I tamponi eseguiti369.375 tamponi, con l’indice di positività che scende al 5,5%. (segue dopo la foto) Notevole l’incremento dei ricoverati in terapia intensiva,99 in più in tutta Italia, in totale 3.256. In Campania 2.656e 31 morti, salgono ancora i ricoveri Torna sopra quota 2mila il numero deidi coronavirus in Campania.2.656 iemersi nelle ultime 24 ore (di cui 466 ...

