Covid Emilia-Romagna, 2.184 contagi e 47 morti: bollettino 16 marzo (Di martedì 16 marzo 2021) Sono 2.184 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna, secondo il bollettino di oggi, 16 marzo. Registrati inoltre altri 47 morti. Dall'inizio dell'epidemia di Covid-19, nella Regione si sono registrati 304.314 casi di positività, 2.184 in più rispetto a ieri, su un totale di 41.025 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,3%. Ancora in aumento, inoltre, i ricoveri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva a oggi sono 378 (+5 rispetto a ieri), 3.516 quelli negli altri reparti Covid (+53). Purtroppo, poi, si registrano 47 nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 11.184. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 23.868 tamponi

