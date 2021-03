Covid, dubbi su cosa si può fare e ‘sos conforto’ agli sportelli (Di martedì 16 marzo 2021) MODENA – Centralini delle associazioni di consumatori ‘intasati‘ in Emilia per via dell’emergenza Covid, anche per ottenere un semplice conforto. “Le domande che riceviamo evidenziano che, a un anno dall’inizio della lotta al virus, c’è ancora tanta confusione su cosa si può e cosa non si può fare. I dubbi più diffusi riguardano gli spostamenti tra Comuni per acquistare beni specifici o semplicemente per fare la spesa, fino al ricongiungimento con il partner che per motivi di lavoro vive in un luogo diverso. C’è ancora chi chiede se è ammessa la passeggiata sotto casa. I nostri operatori spiegano anche come compilare l’autocertificazione“. Lo segnalano dagli sportelli Adiconsum, l’associazione dei consumatori della Cisl, di Modena e Reggio Emilia. A due settimane dal lancio, sono oltre 100 i cittadini modenesi e reggiani che hanno chiamato il numero verde 800 952902 creato dall’associazione proprio “per offrire supporto nell’emergenza Covid”. Leggi su dire (Di martedì 16 marzo 2021) MODENA – Centralini delle associazioni di consumatori ‘intasati‘ in Emilia per via dell’emergenza Covid, anche per ottenere un semplice conforto. “Le domande che riceviamo evidenziano che, a un anno dall’inizio della lotta al virus, c’è ancora tanta confusione su cosa si può e cosa non si può fare. I dubbi più diffusi riguardano gli spostamenti tra Comuni per acquistare beni specifici o semplicemente per fare la spesa, fino al ricongiungimento con il partner che per motivi di lavoro vive in un luogo diverso. C’è ancora chi chiede se è ammessa la passeggiata sotto casa. I nostri operatori spiegano anche come compilare l’autocertificazione“. Lo segnalano dagli sportelli Adiconsum, l’associazione dei consumatori della Cisl, di Modena e Reggio Emilia. A due settimane dal lancio, sono oltre 100 i cittadini modenesi e reggiani che hanno chiamato il numero verde 800 952902 creato dall’associazione proprio “per offrire supporto nell’emergenza Covid”.

