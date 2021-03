Covid, continuano ad aumentare i nuovi contagi (+20.396 da ieri), mentre preoccupa la situazione nelle terapie intensive (Di martedì 16 marzo 2021) Come dicevamo già da ieri, ormai si attende per il prossimo 25 marzo il picco di questa terza ondata di contagi che, complice l’avvento delle varianti, mostra ogni giorno di più la velocità dei contagi. Così, dai 369.375 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigenici calcolati insieme) effettuati nelle ultime 24 ore, sono emersi altri 20.396 contagi, che hanno portato l’indice di positività al 5,5%. Inoltre, informa sempre il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, ne Paese gli attualmente positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), sono 536.115, ben 5.758 in più rispetto a ieri. Oggi tra le regioni maggiorente colpite dai nuovi casi, torna ad essere protagonista la Lombardia, con 4.235 casi, alla quale segue la Campania (2.656), l’Emilia Romagna ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 marzo 2021) Come dicevamo già da, ormai si attende per il prossimo 25 marzo il picco di questa terza ondata diche, complice l’avvento delle varianti, mostra ogni giorno di più la velocità dei. Così, dai 369.375 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigenici calcolati insieme) effettuatiultime 24 ore, sono emersi altri 20.396, che hanno portato l’indice di positività al 5,5%. Inoltre, informa sempre il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, ne Paese gli attualmente positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), sono 536.115, ben 5.758 in più rispetto a. Oggi tra le regioni maggiorente colpite daicasi, torna ad essere protagonista la Lombardia, con 4.235 casi, alla quale segue la Campania (2.656), l’Emilia Romagna ...

RobTallei : L'EMA comunica che l'incidenza di trombosi tra i vaccinati non sembra al momento più alta di quella tra la popolazi… - RegioneLazio : Il Lazio è in zona rossa ma i programmi di screening oncologici continuano nel pieno rispetto delle norme di sicure… - borghi_claudio : @p3r4zzett1 Senza dubbio i media ci hanno messo del loro e continuano a mettercene, però mi pare ovvio che qualcosa… - Gingerlarossa_ : RT @RegioneLazio: Il Lazio è in zona rossa ma i programmi di screening oncologici continuano nel pieno rispetto delle norme di sicurezza an… - italiaserait : Covid, continuano ad aumentare i nuovi contagi (+20.396 da ieri), mentre preoccupa la situazione nelle terapie inte… -