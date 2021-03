Covid, “Chi ha ricevuto la prima dose AstraZeneca può stare tranquillo”: le parole di Speranza (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la sospensione del vaccino AstraZeneca dall’AIFA, il ministro Speranza ha rassicurato chi ha già ricevuto la prima dose. Cosa ha detto. Roberto Speranza. Fonte: InstagramNella giornata di ieri è arrivata comunicazione dall’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, relativa alla sospensione in via precauzionale del vaccino AstraZeneca. Dopo le crescenti preoccupazioni degli italiani che hanno già ricevuto la prima dose, il ministro della Salute Roberto Speranza ha voluto rassicurare tutti pubblicamente. Ecco cosa ha detto. Speranza: “Chi ha ricevuto la prima dose AstraZeneca può ... Leggi su altranotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la sospensione del vaccinodall’AIFA, il ministroha rassicurato chi ha giàla. Cosa ha detto. Roberto. Fonte: InstagramNella giornata di ieri è arrivata comunicazione dall’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, relativa alla sospensione in via precauzionale del vaccino. Dopo le crescenti preoccupazioni degli italiani che hanno giàla, il ministro della Salute Robertoha voluto rassicurare tutti pubblicamente. Ecco cosa ha detto.: “Chi halapuò ...

