Covid Campania | 2 656 nuovi positivi | registrati 65 decessi

Sono 2.656 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, di cui 1.499 asintomatici e 691 sintomatici, su 22.456 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell'Unità di Crisi regionale registra 65 decessi, 31 deceduti nelle ultime 48 ore e 34 deceduti in precedenza ma registrati ieri, e 1.564 guariti. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 2.656 (di cui 466 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.499 Sintomatici: 691 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 22.456 (di cui 4.538 antigenici) Totale positivi: 308.101 (di cui 11.284 antigenici) Totale tamponi: 3.286.183 (di cui 168.806 antigenici)

