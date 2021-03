Covid, Bianchi: “Le scuole non hanno mai chiuso. Abbiamo fiducia negli insegnanti che hanno lavorato tantissimo” (Di martedì 16 marzo 2021) "Una cosa mi sento di dire ed è fiducia negli insegnanti, la dad di quest'anno non è affatto la stessa dell'anno scorso, gli insegnanti hanno lavorato tantissimo”. Lo ha detto il Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi intervenuto a UnoMattina. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 marzo 2021) "Una cosa mi sento di dire ed è, la dad di quest'anno non è affatto la stessa dell'anno scorso, gli”. Lo ha detto il Ministro dell'istruzione Patriziointervenuto a UnoMattina. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, Bianchi: “Le scuole non hanno mai chiuso. Abbiamo fiducia negli insegnanti che hanno lavorato tantissimo” - dilio_bianchi : RT @fattoquotidiano: Covid, la variante inglese (B117) più letale fino al 55%. Analizzati oltre 2 milioni di test positivi - GustavoMichele6 : Errare è umano. Perseverare è diabolico. Specialmente quando si vuol perseverare a dare una mano al covid. - dilio_bianchi : RT @VotersItalia: Ottimo ma la prossima per favore senza la museruola, altrimenti legittimi delle misure restrizioni #Covid derivanti da no… - arquer12 : RT @Signorasinasce: #Miozzo lascia il #Cts. Per lui nuova vita col ministro #Bianchi -