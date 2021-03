(Di martedì 16 marzo 2021) Sono 172 i casi di coronavirus registrati oggi 16in. E secondo ilquotidiano ci sono anche altri 6 decessi. Dei nuovi, 166 riguardano residenti, su un totale di 1.833 tamponi molecolari. I decessi si sono verificati ad Avigliano (2), Francavilla in Sinni, Irsina, Pomarico, Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 128, di cui 50 a Potenza e 23 a Sant’Arcangelo. Neldi oggi i Comuni con più casi di nuovisono Potenza (20), Matera (14), Francavilla in Sinni, Melfi e Policoro (12). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.930 (+32), di cui 3.751 in isolamento domiciliare, mentre sono 12.917 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 380 ...

Advertising

regbasilicata : Emergenza Covid-19, aggiornamento del 16 marzo (dati 15 marzo) - AnsaBasilicata : Covid: in Basilicata 172 positivi e sei decessi in un giorno. Il numero delle vittime lucane salito a 380 #ANSA - ivl24_it : Covid (16mar21) | Bollettino BASILICATA: 166 positivi, 128 guariti e 6 decessi - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: ?? #Covid #Basilicata, 172 contagi e 6 morti: bollettino 16 marzo - Adnkronos : ?? #Covid #Basilicata, 172 contagi e 6 morti: bollettino 16 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Basilicata

...SARS - CoV - 2 hanno un rischio particolarmente elevate di sviluppare forme gravi o letali di...Laprosegue con le vaccinazioni per gli ultraottantenni, non sono ancora noti ......8%) all'Emilia Romagna ( - 2%), dal Trentino Alto Adige ( - 1,2%) alla( - 4 - 4%), dall'...che nel 2021 non ci sarà alcuna ripresa a causa delle pesanti conseguenze dell'emergenzacon ...La task force regionale comunica che ieri, 15 marzo, sono stati processati 1.833 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 172 (e fra questi 166 relativi a residenti in ...POTENZA – Il dipartimento Attività produttive della Regione Basilicata ha definito una nuova misura straordinaria, con un fondo complessivo di 4 milioni di euro, di sostegno finanziario forfettario fi ...