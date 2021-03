Covid: al via test fase 3 vaccino di origine vegetale Medicago-Gsk (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos Salute) - Medicago, società biofarmaceutica canadese, e la britannica GlaxoSmithKline (Gsk) annunciano l'inizio dei test clinici di fase 3 sul candidato vaccino anti-Covid di origine vegetale di Medicago, in combinazione con l'adiuvante pandemico di Gsk. Medicago - si legge in una nota - ha ricevuto l'approvazione dalle autorità regolatorie canadesi e statunitensi per procedere con l'arruolamento di adulti sani nella parte di fase 3 dello studio sulla base di risultati intermedi positivi di fase 2. "Siamo lieti di compiere il passo significativo dell'avvio della sperimentazione clinica di fase 3 in siti di tutto il mondo", ha affermato Takashi Nagao, Cep e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos Salute) -, società biofarmaceutica canadese, e la britannica GlaxoSmithKline (Gsk) annunciano l'inizio deiclinici di3 sul candidatoanti-didi, in combinazione con l'adiuvante pandemico di Gsk.- si legge in una nota - ha ricevuto l'approvazione dalle autorità regolatorie canadesi e statunitensi per procedere con l'arruolamento di adulti sani nella parte di3 dello studio sulla base di risultati intermedi positivi di2. "Siamo lieti di compiere il passo significativo dell'avvio della sperimentazione clinica di3 in siti di tutto il mondo", ha affermato Takashi Nagao, Cep e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid via Covid: verso via libera a istituzione Giornata vittime ... l'approvazione in commissione Affari costituzionali del Senato, in sede deliberante, del ddl che istituisce il 18 marzo come giornata in memoria delle vittime del Covid. Lo si apprende da fonti ...

Astrazeneca, conferenza stampa dell'Ema ... tra cui l'Italia, del vaccino Astrazeneca contro il Covid. A parlare è la direttrice Emer Cooke ,... Roberto Speranza , ha spiegato che la decisione nel nostro Paese è stata presa "in via ...

Covid: verso via libera a istituzione Giornata vittime - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: al via test fase 3 vaccino di origine vegetale Medicago-Gsk Roma, 16 mar (Adnkronos Salute) - Medicago, società biofarmaceutica canadese, e la britannica GlaxoSmithKline (Gsk) annunciano l'inizio dei test ...

Omicidio a Fuorigrotta, inquirenti indagano nella vita nei conti della vittima (VIDEO) nonostante zona rossa e restrizioni covid. Due omicidi in due giorni. Dopo il 29enne Giulio Fiorentino affiliato al clan Di Micco Di Martino, assassinato da un commando della camorra nel quartiere ...

