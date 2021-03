Covid | Agenas | salgono al 35% i posti occupati nelle terapie intensive | Ue | accordo con Pfizer per l' anticipo di 10 milioni di dosi entro

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Agenas: “Le terapie intensive italiane hanno superato la soglia critica del 30%” - RisatoNicola : #Covid, Agenas: salgono al 35% i posti occupati nelle terapie intensive. ?? - FlindersLn : @AngeloSantoro @Aelois_ @Agenas_Salute @MinisteroSalute questa precisazione terminologica (manco tanto fondata) non… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Agenas, sale a 35% occupazione intensive: +4% in 7 giorni #covid - MediasetTgcom24 : Agenas, sale a 35% occupazione intensive: +4% in 7 giorni #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Agenas

TGCOM

...letto nelle terapie intensive continua a salire in tutto il Paese e l'avverte: siamo al 35%, il 4% in più in una settimana. Vicini al 40% i posti letto occupati negli altri reparti. ......pazientiricoverati nei reparti ordinari, al 36 per cento, più due rispetto al giorno precedente, ma sotto a quota 40 per cento (la soglia critica fissata dal governo). Sempre secondo...In tutto il paese continua a crescere l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive da parte dei pazienti Covid: secondo l'ultimo ...ROME, MAR 16 - The number of intensive care beds occupied by COVID-19 patients in Italy rose 4% to 35% over the last week, the national agency for regional health services (AGENAS) said Tuesday. On Ma ...