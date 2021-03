Covid | Agenas | pressione su intensive Sardegna saldamente sotto la soglia

Advertising

Agenzia_Ansa : Continua a crescere in tutto il paese l'occupazione dei posti letto di terapia intensiva. Secondo l'ultimo monitora… - SkyTG24 : Monitoraggio Agenas, sale a 35% l’occupazione delle terapie intensive - fattoquotidiano : Covid, Agenas: “Le terapie intensive italiane hanno superato la soglia critica del 30%” - iannello1804 : RT @SkyTG24: Monitoraggio Agenas, sale a 35% l’occupazione delle terapie intensive - ruiciccio : RT @SkyTG24: Monitoraggio Agenas, sale a 35% l’occupazione delle terapie intensive -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Agenas

... come dimostrano gli indicatori di, che ormai segnalano criticità quasi in tutta Italia. E ... Altri 26.098 sono ricoverati con sintomi nei repartie 3.256 vengono assistiti in terapia ...LIVE Tra i dati che spiccano nel monitoraggio dell', quello dell' Emilia - Romagna , in cui ci sono 378 persone ricoverate per- 19 in terapia intensiva. Si tratta, hanno rilevato gli ...Covid, balzo del numero delle vittime, 502 in 24 ore. Oltre 20mila i positivi Covid, balzo del numero delle vittime, 502 in 24 ore.I controlli delle forze dell'ordine contro la diffusione del Covid vanno svolti "con accuratezza" e si devono concentrare "specificamente nelle aree urbane piu' sensibili, potenzialmente interessate d ...