Covid affossa la natalità in Europa

(Di martedì 16 marzo 2021) Un articolo pubblicato sul Financial Times dell’11 marzo scorso dal titolo Pandemic blamed for falling birth rates across much of Europe ripropone il problema della deche si sta accentuando in molti paesi europei durante questo periodo di pandemia da-19. In Francia, che è uno dei 27 paesi europei con il più elevato indice di fecondità (numero di bambini per donna in età fertile, cioè per convenzione tra 14 e 49 anni), l’Istituto nazionale di statistica, ha registrato nel mese di gennaio 2021, nove mesi dopo il primo lockdown, la nascita di 53.900 bambini, il 13 per cento di meno di quelli nati nel gennaio 2020. In tutto il 2020 sono nati in Francia 735 mila bambini, il più basso livello dalla fine della seconda guerra mondiale. Si è avuta la più importante caduta delladopo il notevole aumento demografico degli ...