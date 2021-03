Covid Abruzzo | 212 contagi e 13 morti | bollettino 16 marzo

(Di martedì 16 marzo 2021) Sono 212 i nuovidi19 registrati in, mentre 13 sono i pazientisecondo ildiffuso oggi 16dall’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12372 (-434 rispetto a ieri). Sono 675 i pazienti (-10 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 87 (invariato rispetto a ieri con 7 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11610 (-424 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Dei 13segnalati oggi, 6 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Il bilancio totale ...

Sono(46%), Emilia Romagna (53%), Friuli Venezia Giulia (42%), Lombardia (49%), Molise (46%)... In Emilia - Romagna ci sono 378 persone ricoverate per- 19 in terapia intensiva : si ...Nell'anno delhanno chiuso quasi 1.200 imprese cooperative da nord a sud dell'Italia che paga un prezzo ... Ma il calo coinvolge quasi tutto il Paese: dall'( - 4,4%) alla Liguria ( - 4%) ...L'AQUILA - La curva del contagio da coronavirus in Abruzzo continua a dare segni di attenuazione. Lo conferma anche il primo bollettino "vero" della settimana, quello odierno, con 212 nuovi casi ...Dopo un anno di sospensione di tutte le attività a causa del covid, e l'annullamento dell'edizione 2020 ... Lo facciamo per noi e per l'Abruzzo intero". Per iscriversi si può accedere sul sito ...