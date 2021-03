Covid | a Roccastrada screening di massa gratuito Come prenotarsi

(Di martedì 16 marzo 2021) Il programma regionale digratuit di, attivato per intercettare i casi positivi, soprattutto asintomatici e segnalare eventuali focolai, denominato Territori sicuri, farà tappa a, in provincia di Grosseto, il 20 e 21 marzo. La campagna, se necessario, potrà essere estesa anche al 22 marzo L'articolo proviene da Firenze Post.

La Nazione

Nell'occasione saranno allestite due postazioni: una in Largo Don Bailo (dietro il Palazzo Comunale) a Roccastrada; l'altra nel piazzale della Paga in località Ribolla. Entrambe le postazioni saranno attive