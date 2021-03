Covid, a Napoli il “corteo funebre” dei tassisti: sfilano con una bara fino al palazzo della Regione. “Da un anno senza lavoro” (Di martedì 16 marzo 2021) Un centinaio di tassisti ha dato vita a Napoli a un “corteo funebre” con tanto di bara portata a spalla fin sotto il palazzo della Regione Campania per lamentare il crollo delle entrate, da un anno a questa parte, e chiedere adeguate misure di sostegno. La protesta è partita da piazza del Plebiscito: sul feretro è stata montata l’insegna luminosa taxi oltre a un manifesto funebre con la scritta “Qui giace la categoria taxi”. La protesta dei tassisti va avanti da cinque giorni con sit-in e manifestazioni di piazza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Un centinaio diha dato vita aa un “” con tanto diportata a spalla fin sotto ilCampania per lamentare il crollo delle entrate, da una questa parte, e chiedere adeguate misure di sostegno. La protesta è partita da piazza del Plebiscito: sul feretro è stata montata l’insegna luminosa taxi oltre a un manifestocon la scritta “Qui giace la categoria taxi”. La protesta deiva avanti da cinque giorni con sit-in e manifestazioni di piazza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

