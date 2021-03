Covid, 502 morti, 20.396 nuovi casi. E inizia la sperimentazione per vaccinare anche i bambini (Di martedì 16 marzo 2021) Mentre il vaccino anglo svedese AstraZeneca ha subito, momentaneamente, uno stop, l’azienda americana Moderna dà il via alla sperimentazione sui bambini. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 20.396 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 502 morti. Totale soggetti vaccinati: 2.070.825. Covid: a breve L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 16 marzo 2021) Mentre il vaccino anglo svedese AstraZeneca ha subito, momentaneamente, uno stop, l’azienda americana Moderna dà il via allasui. Il Ministero della Salute informa che itotali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 20.396 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 502. Totale soggetti vaccinati: 2.070.825.: a breve L'articolo proviene da Leggilo.org.

