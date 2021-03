Covid, 2.656 positivi su 22.456 tamponi. Rapporto casi-test 11,8%. Sale il numero dei morti: 65 (31 nelle ultime 48 ore) (Di martedì 16 marzo 2021) La curva del contagio fa un piccolo passo indietro in Campania, oggi il Rapporto casi-test si attesta intorno all’11,8 per cento, ieri era 14,4%. positivi del giorno 2.656 (di cui 466 casi identificati da test antigenici rapidi) su 22.456 tamponi (di cui 4.538 antigenici). Asintomatici in 1.499, sintomatici 691. Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Lo rivela il consueto bollettino della Regione Campania. Totale positivi in Campania 308.101 (di cui 11.284 antigenici) su 3.286.183 tamponi (di cui 168.806 antigenici). ? Sale anche il numero dei deceduti 65 (31 nelle ultime 48 ore, 34 deceduti ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) La curva del contagio fa un piccolo passo indietro in Campania, oggi ilsi ata intorno all’11,8 per cento, ieri era 14,4%.del giorno 2.656 (di cui 466identificati daantigenici rapidi) su 22.456(di cui 4.538 antigenici). Asintomatici in 1.499, sintomatici 691. Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare. Lo rivela il consueto bollettino della Regione Campania. Totalein Campania 308.101 (di cui 11.284 antigenici) su 3.286.183(di cui 168.806 antigenici). ?anche ildei deceduti 65 (3148 ore, 34 deceduti ...

