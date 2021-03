COVID - 19: smartworking, congedi e bonus baby sitting a disposizione dei lavoratori (Di martedì 16 marzo 2021) stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID - 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a ... Leggi su impresacity (Di martedì 16 marzo 2021) stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del- 19 e interventi di sostegno percon figli minori in didattica a ...

Advertising

DrPrincipi : @PoliticaPerJedi @MaggioreSimona @OttoemezzoTW @Aifa_ufficiale Concordo. Cmq @MaggioreSimona, blocchiamo pure il va… - DrPrincipi : @MaggioreSimona @PoliticaPerJedi @OttoemezzoTW @Aifa_ufficiale Io farei la seguente cosa: niente vaccino? OK. Pero'… - fibrosicistica : #smartworking , #congedo #COVID19, #bonus baby sitting. Il DL 13 marzo 2021 contempla ulteriori misure per contener… - impresacity : COVID-19: smartworking, congedi e bonus baby sitting a disposizione dei lavoratori: Pubblicato in Gazzetta Ufficial… - giornalecomuni : #COVID-19: #smartworking, #congedi e bonus baby sitting a disposizione dei genitori lavoratori… -